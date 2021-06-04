В МВД заявили, что в Украине не осталось ни одного вора в законе

Заседание СНБО Офис президента Украины

При этом количество криминальных авторитетов уменьшилось более чем вдвое

В Украине из 34-х воров в законе не осталось ни одного, а количество криминальных авторитетов сократилось больше, чем вдвое. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов во время брифинга по результатам сегодняшнего заседания, передает УП.

В частности, секретарь СНБО сообщил, что на собрании министр внутренних дел Арсен Аваков отчитался о реализации решения СНБО от 14 мая 2021 года относительно санкций к ворам в законе и криминальным авторитетам.

"С начала года на территории Украины находилось 34 человека, которые имели статус "воров в законе", на сегодняшний день у нас таких людей ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника, который есть под этими атрибутами в нашей стране", - привел Данилов выводы МВД.

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При этом он также добавил, что в Украине было 111 криминальных авторитетов, которые подпали под санкции. На сегодня из них остались 42. В отношении этих лиц продолжается процедура выдворения из нашей страны.

Министр Аваков считает, что в ближайшее время число криминальных авторитетов в Украине будет так же сведено к нулю.

Напомним, 14 мая Совет национальной безопасности и обороны ввел специальные санкции к лицам, имеющим статус "вор в законе". После этого правоохранители начали их выдворять за пределы страны.