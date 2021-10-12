В МВД сообщили детали смерти Полякова: Он не был случайным пассажиром

Народный депутат Антон Поляков Фото из открытых источников

Таксист, который вез нардепа, изменил показания

Погибший нардеп Антон Поляков не был случайным пассажиром такси, как сообщалось ранее. Таксист, который вез его, изменил показания. Об этом сообщил спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко в эфире "Украина 24".

"Он (таксист, - ред.) сказал, что он случайно подобрал пассажира. На самом деле он не случайно подобрал, а некоторое время следовал за автомобилем, в котором был потерпевший вместе со свидетелем, а затем потерпевший пересел в автомобиль (такси, - ред.)... Поляков не был случайным пассажиром", - отметил он.

По словам спикера, сейчас установлены все лица, с которыми Поляков в ту ночь контактировал.

А что касается причин смерти, то эксперты еще не дали окончательного ответа относительно влияния метадона на сам факт смерти, но вероятнее всего к летальному исходу привело определенное сочетание химических веществ.

Как сообщалось ранее, 8 октября в Киеве устанавливали обстоятельства смерти народного депутата Антона Полякова. Его нашли мертвым в Днепровском районе Киева.

Также полиция рассматривала две версии по факту смерти народного депутата. В частности, это либо хроническое заболевание, либо отравление неизвестным веществом.

Вскоре спикер Министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко подтвердил, что в организме умершего нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло напрямую повлиять на смерть пострадавшего, – еще будет устанавливаться после глубоких исследований.