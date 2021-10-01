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В Мукачево на территории бывшего завода произошел масштабный пожар. Фото

Огонь охватил бывшее предприятие "Мукачевприбор"

В Мукачево на улице Мира произошел пожар на территории бывшего завода "Мукачевприбор". Об этом сообщила пресс-служба городского совета в Facebook.

Как отмечается, опасности для горожан и окружающей среды нет.

По информации спасателей горят деревянные перекрытия здания.

Известно, что пожар ликвидируют 9 единиц техники. Также задействован и водоканал города и служба быстрого реагирования муниципальной инспекции.

"Опасности для горожан и окружающей среды нет. Огонь в ближайшее время будет локализован", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар локализован в 14:00 на площади 1200 кв. м. По предварительной информации пострадавших нет. Ликвидация пожара продолжается.

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Как сообщалось ранее, в Румынии в портовом городе Констанца в пятницу, 1 октября, произошел пожар в коронавирусном отделении инфекционной больницы. Погибли по меньшей мере девять человек. Некоторых пациентов эвакуировали через окна.

Всего в больнице находились 113 пациентов, 10 из которых - пациенты отделения реанимации.

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