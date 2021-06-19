В Москве загорелся склад пиротехники, раздаются взрывы
Предварительно, во время пожара никто не пострадал
"На складе с пиротехникой на Лужнецкая набережной произошел пожар, слышны многочисленные взрывы", - сообщили люди Интерфаксу.
В столичном главке МЧС факт пожара подтвердили и добавили, что спасатели выехали на место происшествия.
Позже в СМИ появилась информация, что огонь перекинулся на соседнее здание.
Уровень сложности пожара повысили со второго до третьего (по пятибалльной шкале).
Для тушения возгорания приведена в готовность противопожарная авиация.
Предварительно, во время пожара никто не пострадал.
Напомним, ранее в Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса вспыхнул пожар. Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. Люди заявляли о детонации боеприпасов.