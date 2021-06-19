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В Москве загорелся склад пиротехники, раздаются взрывы

Фото из открытых источников

Предварительно, во время пожара никто не пострадал

На набережной Лужнецкая в центре Москвы возник пожар на складе пиротехники, очевидцы сообщают о взрывах.

"На складе с пиротехникой на Лужнецкая набережной произошел пожар, слышны многочисленные взрывы", - сообщили люди Интерфаксу.

В столичном главке МЧС факт пожара подтвердили и добавили, что спасатели выехали на место происшествия.

Фото из открытых источников

Позже в СМИ появилась информация, что огонь перекинулся на соседнее здание.

Уровень сложности пожара повысили со второго до третьего (по пятибалльной шкале).

Фото из открытых источников

Для тушения возгорания приведена в готовность противопожарная авиация.

Предварительно, во время пожара никто не пострадал.

Напомним, ранее в Сербии на фабрике "Слобода" оборонно-промышленного комплекса вспыхнул пожар. Инцидент произошел на окраине города Чачак в центральной части страны. Люди заявляли о детонации боеприпасов.

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