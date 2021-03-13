В Москве задержали более сотни участников форума муниципальных депутатов

Задержание участников Фото Artur Davletshin

Среди них политики Илья Яшин, Евгений Ройзман, Юлия Галямина, Владимир Кара-Мурза-младший, Андрей Пивоваров

В Москве правоохранители задержали около 150 участников форума независимых муниципальных депутатов. Об этом сообщает Радио Свобода.

Как отмечается, форум начался без помех и проходил в московской гостинице "Измайлово". Однако, уже примерно через 40 минут после его начала туда пришли правоохранители. Они сообщили, что все участники форума будут задержаны по подозрению в участии в мероприятии, проводимом нежелательной организацией.

При этом добавляется, что почти всех присутствующих посадили в автозаки и отвезли в различные ВВС Москвы.

В частности, среди задержанных оказался журналист Тимур Олевский, который был в роли модератора, а также еще несколько журналистов, освещавших форум. Правоохранители задержали и российских политических деятелей Илью Яшина, Евгения Ройзмана, Юлию Галямину, Владимира Кара-Мурза-младшего и Андрея Пивоварова.

Форум проводился под эгидой "Объединенных демократов" - это проект, связанный с движением "Открытая Россия", основанным Михаилом Ходорковским. Это движение, однако, юридически не связано с лондонскими организациями, включенными в список "нежелательных" в России.

Форум муниципальных депутатов был сорван полицией. И, конечно, не просто так. Наша власть очень боится народных... Опубликовано Юлией Галяминой Суббота, 13 марта 2021 г.

Форум муниципальных депутатов продолжаем в другом формате Весь зал (!) задержан по статье за "осуществление деятельности нежелательной организации". Куда везут, неизвестно. pic.twitter.com/ZhhcD2JRnb — Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) March 13, 2021

Пришел снимать форум муниципальных депутатов. Приехало очень много полиции, всех задерживают, меня тоже. pic.twitter.com/dS3QLh9dHl — Тот самый Мартин (@martin_camera) March 13, 2021

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