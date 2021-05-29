В Москве отменили рейс в Крым из-за угрозы взрыва самолета

В аропорту работают кинологи

В Москве отменили рейс в Крым из-за анонимного сообщения о минировании борта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собеседника в экстренных службах РФ.

"Неизвестный направил анонимное сообщение об угрозе взрыва на борту самолета Москва-Симферополь, вылетающий из Шереметьево", - уточнил собеседник издания.

По его словам, в аэропорт направили кинологов.

При этом стоит заметить, что источник не уточнил, о каком именно рейсе идет речь, но, по данным издания, на вечер субботы были запланированы два рейса в Симферополь, один из них на 18:25 отменен, вылет второго назначен на 20:00.

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Напомним, 23 мая в Минске осуществили принудительную посадку самолета авиакомпании Ryanair. Сначала сообщалось о вероятном заминировании, впоследствии оказалось, что белорусские спецслужбы получили приказ задержать оппозиционера, который летевший указанным рейсом.