В Москве нашли мертвым звезду фильма "Царь Иван Грозный"

Дмитрий Писаренко Фото из открытых источников

Его не стало на 62-ом году жизни

В Москве умер российский актер Дмитрий Писаренко, известный по своей роли в фильме "Царь Иван Грозный". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"Накануне в своей квартире на Тверской улице найден мертвым 61-летний актер Дмитрий Писаренко. Следов насильственной смерти на теле нет", - рассказал собеседник агентства.

Как отмечается, тело актера нашел его родственник. Он раз в неделю наведывался к Писаренко и привозил ему продуктов. Однако, на этот раз дверь никто не открывал, именно это и стало поводом для вызова правоохранителей.

По словам родственника, у актера был панкреатит.

Дмитрий Писаренко снялся в более 20 лентах. В частности, его знают благодаря ролям в фильмах "Лермонтов", "Ревизор" и "Царь Иван Грозный". Писаренко был популярным в 80-90-ых годах, однако после этого он почти не появлялся на телеэкранах.

Ранее сообщалось, что умер звезда фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков. Его не стало на 83-ом году жизни.