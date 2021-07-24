В Молдову депортировали криминального авторитета из санкционного списка СНБО

Национальная полиция Украины

38-летний гражданин другой страны контролировал деятельность этнических преступных групп, которые специализировались на вымогательствах

Из Украины в Молдову депортировали еще одного криминального авторитета, который находится в санкционном списке Совета национальной безопасности и обороны. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

"Чтобы лишить криминального авторитета возможности осуществлять преступное влияние на своих подчиненных, оперативники Управления стратегических расследований в Одесской области Нацполиции совместно с работниками Государственной миграционной службы Украины принудительно вернули его в Молдову. Кроме этого, авторитету запрещено въезжать на территорию Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, 38-летний гражданин другой страны, имея связи в криминальной среде, контролировал деятельность этнических преступных групп, которые специализировались на имущественных преступлениях, в том числе вымогательствах, на территории Одесской и Николаевской областей.

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Напомним, ранее в Луганской области задержали криминального авторитета, гражданина Грузии, который находится в санкционном списке СНБО. Решается вопрос о принудительной его депортации на родину.