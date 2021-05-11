В Молдове задержали еще одного подозреваемого в похищении экс-судьи Чауса

Фото из открытых источников

Ему грозит лишение свободы сроком от 6 до 10 лет

В Молдове на границе произошло задержание еще одного подозреваемого, который может быть причастен к похищению украинского экс-судьи Николая Чауса. Об этом сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Молдовы.

"Мужчине 30 лет, его задержали во время въезда в страну", - говорится в сообщении.

Как отмечается, под стражу его взяли 9 мая, а уже на следующий день выдвинули обвинения в "организации деятельности группы людей, которые непосредственно осуществляли похищение гражданина Украины".

При этом добавляется, что уже вскоре суд должен избрать ему меру пресечения, прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей. В частности, задержанному, согласно законодательству Молдовы, грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Николай Чаус - судья Днепровского районного суда Киева. В августе 2016 года НАБУ возбудило дело против него — следствие установило, что судья получил взятку в $150 тысяч наличными, из которых $80 тысяч спрятал в двухлитровой банке. Однако без решения парламента сразу задержать судью не смогли — из-за судейского иммунитета. Впоследствии Чаус перестал являться на допросы в НАБУ, его объявили в розыск.

Новости по теме: Поддельный паспорт и страна вина. Что связывает украинских разведчиков с похищением судьи Чауса

6 сентября того же года Верховная Рада сняла неприкосновенность с Чауса, а Соломенский суд разрешил его задержать. Интерпол объявил Чауса в розыск в ноябре 2016 года, а через несколько месяцев — 1 марта 2017 года — судью задержали в Кишиневе.