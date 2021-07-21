В Молдове экс-советник президента Санду устроил драку в прямом эфире. Видео

В Молдове экс-советник президента Санду устроил драку в прямом эфире Скриншот с видео

Впоследствии на своей странице в Facebook он попросил прощения за случившееся

В Молдове бывший заместитель министра внутренних дел страны Геннадий Косован и экс-советник президента Майи Санду Сергей Тофилат подрались в прямом эфире телепрограммы. Об этом сообщает Newsmaker.

Отмечается, что сначала между ними возникла словесная ссора, когда ексрадник Тофілат назвал Косована "недоноском", тот плеснул ему в лицо водой из стакана.

После этого Тофилат ударил собеседника и повалил на пол.

На видео видно, что после падения Косован держится за голову, а потом резко падает, несколько секунд он лежал неподвижно. В этот момент к эксвицеминистру подбежал работник телеканала и прямой эфир прервали.

По словам одного из гостей программы, члена партии "Альянс за объединение румын" (AUR) Дорина Киртоакэ, в студию телеканала вызвали скорую помощь.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, однако сейчас сообщение недоступно для просмотра.

Ведущий программы Дмитрий Мишин заверил, что Тофилат и Косован уладили конфликт, и опубликовал фото, на котором они пожимают руки.

Впоследствии Тофилат на своей странице в Facebook попросил прощения за случившееся.

"Это была ситуация, когда я не смог контролировать свои эмоции, и сожалею о случившемся. Насилие недопустимо, споры не решаются с помощью таких инструментов, какими бы ни были их характер или причины. Я сожалею об этом инциденте", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее бывший народный депутат от Блока Петра Порошенко Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от партии президента "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком. Они не поладили при обсуждении рынка земли.