В многоэтажке в России произошел взрыв газа, есть жертвы

Telegram-канал МЧС России

Число пострадавших возросло до 5

В жилом доме российского Ногинска произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Следственном комитете Московской области, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

В то же время местный Минздрав сообщает о восьми пострадавших.

Экстренные службы отмечают, что под завалами могут оставаться люди.

Известно, что из поврежденного подъезда спасен 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек.

Кроме того, взрывной волной были снесены окна и нарушены застекления балконов в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

Новости по теме: На Закарпатье произошел взрыв на заправке, есть пострадавшие

Как сообщалось ранее, в Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек. Двоих из них доставили в столичную клинику, остальных - в Белоцерковскую городскую больницу №2.