home
youtube facebook telegram twitter instagram rss
live
Новости » События Читати новину українською

В многоэтажке в России произошел взрыв газа, есть жертвы

Telegram-канал МЧС России

Число пострадавших возросло до 5

В жилом доме российского Ногинска произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли два человека. Об этом сообщает ТАСС.

"Предварительно, пять пострадавших и двое погибших. Погибли мужчина и женщина, их личности устанавливаются", - говорится в сообщении.

Как отмечают в Следственном комитете Московской области, в результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.

В то же время местный Минздрав сообщает о восьми пострадавших.

Экстренные службы отмечают, что под завалами могут оставаться люди.

Известно, что из поврежденного подъезда спасен 51 человек. Всего из дома эвакуировали более 170 человек.

Кроме того, взрывной волной были снесены окна и нарушены застекления балконов в соседних домах, осколки повредили машины, припаркованные под домом.

Сейчас правоохранители открыли уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Прокуратура начала проверку по факту взрыва.

Новости по теме: На Закарпатье произошел взрыв на заправке, есть пострадавшие

Как сообщалось ранее, в Киевской области произошел паровой взрыв на сахарном заводе. В результате инцидента пострадали пять человек. Двоих из них доставили в столичную клинику, остальных - в Белоцерковскую городскую больницу №2.

Читайте нас в Facebook facebook Читайте нас в Telegram telegram

читайте также

Ляшко: В 22 украинских медучреждениях начали делать бесплатные операции по трансплантации Ляшко объявил о привилегиях для вакцинированных: Известны условия Минздрав разыгрывает компьютеры для школ, где вакцинировали 80% персонала В Украине усиливают контроль за соблюдением противоэпидемических мер, - Минздрав

программы канала ZIK

Игра в морской бой: Запад против России? |
Палестино-израильский конфликт обострился
Давление на оппозицию. Свобода слова. Ситуация на Донбассе. Вакцинация | Депутат Европарламента Максимилиан Кра, 15.05.21
США VS Турция: Почему Байден признал геноцид армян?
Фашизм и антифашизм в современном мире.
Обоснованно ли повышение коммунальных тарифов? Проект