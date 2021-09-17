В многоэтажке Кривого Рога прогремел взрыв

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По словам очевидцев, из квартиры, где это произошло, раздавались крики детей

В Кривом Роге утром 17 сентября прогремел взрыв в одной из 9-этажек Долгинцевского района. Об этом сообщает местное издание "Первый городской".

Как отмечается, примерно в 10:15 к спасателям поступило сообщение о взрыве в девятиэтажке на улице Мухина. Заявительница рассказала, что прогремел взрыв в доме, в котором она проживает.

Кроме того, женщина также рассказала о криках детей, находящихся на одном из балконов, и о дверной или оконной раме, которая лежит на земле.

По информации местных СМИ, в помещении в это время находилось трое детей и пожилой мужчина. Всех их спасатели вывели из дома и передали медикам.

О причинах взрыва пока не сообщается, сейчас на место происшествия прибыли глава райсовета и начальник Криворожского районного управления полиции.

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Напомним, ранее в жилом доме российского Ногинска произошел взрыв бытового газа, в результате чего погибли двое человек. В результате взрыва пострадали двое детей в возрасте 5 и 10 лет, две женщины в возрасте 43 и 44 лет, а также 63-летний мужчина.