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В многоэтажке Киева обвалились балконы

ГУ ГСЧС в г. Киев

В результате происшествия пострадавших нет

В 9-этажке на улице Половецкой в Шевченковском районе столицы на 7 этаже обвалился балкон, задев балконы нижних этажей. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в 9-этажном жилом доме на 7-м этаже произошло разрушение элементов балкона, которые зацепили балконы 6-го и частично 5-го этажей.

Двор дома огражден, решается вопрос о демонтаже обвисших конструкций.

На месте происшествия было задействовано 3 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 12 человек личного состава ГУ ГСЧС Украины в г. Киеве.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения ситуации сейчас устанавливается.

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Ранее сообщалось, что в Одессе в результате непогоды частично разрушен дом.

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