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В МИД назвали условие вывоза украинцев из Сектора Газа

Израиль Фото из открытых источников

По словам Николенко, для выполнения эвакуации нужен режим тишины

Граждан Украины смогут вернуть на родину только в случае прекращения обстрелов между Израилем и Сектором Газа. Об этом на своей странице в Twitter сообщил представитель Министерства иностранных дел Олег Николенко. 

"Отрабатываем безопасные маршруты репатриации наших граждан из Газы. Привлекли международные организации и соседние государства. 120 украинцев хотят уехать. Подавляющее большинство - женщины и дети, которые живут в анклаве", - отметил он. 

При этом Николенко добавил, что пока точной даты проведения эвакуации нет.

По его словам, для этого нужен режим тишины в стране. 

 

Напомним, ранее глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что ведомство контролирует ситуацию с эвакуацией граждан Украины из Непала, Палестины и Израиля.

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Поэтому в субботу, 8 мая, в Иерусалиме между палестинцами и израильскими правоохранителями произошли массовые столкновения. В результате более 160 человек были ранены.

Вечером 11 мая, в Тель-Авиве сработали сирены воздушной тревоги. Поступали данные о ракетный обстрел города из сектора Газа. Ракетный обстрел Тель-Авива начался после заявления представителя боевого крыла палестинского движения ХАМАС начать наносить удар по городу.

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Позже Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) осуществила обстрел сектора Газа та уничтожила башню "Аль-Джалаа", в которой были расположены офисы ряда ведущих международных СМИ.

За ночь с 15 на 16 мая в направлении Израиля из территории сектора Газа запустили более 130 ракет.

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