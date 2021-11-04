В мастерской Киево-Печерской лавры возник пожар, пострадали три человека

Спасателям в течение часа удалось потушить огонь

В иконописной мастерской на территории Киево-Печерской лавры произошел пожар в результате пострадали люди. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

"В 13:45 в Печерском районе по ул. Лаврская, 9-21 на территории Киево-Печерской лавры возник пожар в двухэтажном здании корпуса № 68 на втором этаже (где находится мастерская по росписи икон) с распространением на кровлю (площадь уточняется)", – говорится в сообщении.

По словам пресс-секретаря Департамента здравоохранения КГГА Натальи Вишневской, в результате пожара пострадали три человека. Одного из них завезли в больницу №17, а двоих – в больницу скорой помощи. Однако их отпустили без госпитализации.

Также Вишневская добавила, что госпитализированный в 17-ю больницу мужчина запретил разглашать информацию о его состоянии.

"В 14:37 пожар локализован на площади 100 кв. м и в 14:45 – ликвидирован", – подчеркнули в пресс-центре.

При этом, к тушению огня привлечены 55 человек и 13 ед. техники ГСЧС.

Сейчас устанавливается причина возникновения пожара.

Новости по теме: Под Харьковом третий день продолжается пожар на АЗС

Как сообщалось ранее, в Ивано-Франковской области произошел пожар на полигоне твердых бытовых отходов. А наиболее вероятной причиной пожара было занесение источника огня посторонним лицом.