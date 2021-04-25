В Мариуполе арестовали мужчину, который топором разбил кассы супермаркета

Информатор

Хулигану грозит до семи лет лишения свободы

Мужчину, который на днях разнес супермаркет в Мариуполе, суд арестовал на два месяца без права внесения залога. Об этом сообщила пресс-служба полиции Донецкой области.

"Приморский районный суд избрал меру пресечения подозреваемому, который с топором ворвался в супермаркет и разбил витрины. Фигурант арестован на два месяца без права внесения залога", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по факту правонарушений, совершенных мариупольцем, было начато сразу несколько уголовных производств:

по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины;

по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины;

по ч. 2 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Максимальное наказание, которое может грозить злоумышленнику, – до семи лет лишения свободы.

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Напомним, инцидент произошел 22 апреля. Агрессивный мужчина ворвался с топором в местный супермаркет и стал крушить все кассы и витрины. Как сообщалось, он решил расправиться с магазином якобы из-за того, что кто-то в этом супермаркете ударил его жену, которая была без защитной маски.