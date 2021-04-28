В Мариуполе 14-летнюю девушку ранили ножом в сквере

Театральный сквер в Мариуполе Фото из открытых источников

Она отделалась легкими телесными повреждениями

В Мариуполе несовершеннолетний напал на 14-летнюю девочку и подрезал ее. Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции.

Как отмечается, инцидент произошел 27 апреля на территории Театрального сквера. Там сверстник нанес колотое телесное повреждение 14-летней школьнице. В результате несовершеннолетняя получила легкие телесные повреждения. Сейчас жизни девочки ничего не угрожает.

При этом добавляется, что сейчас предмет, которым была ранена школьница, устанавливается.

Стало известно, что семья несовершеннолетней отказалась от написания заявления. Сейчас правоохранители проводят проверку по данному факту и устанавливают полные обстоятельства, при которых ребенок получил телесное повреждение.

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Напомним, недавно в Одесской области 40-летний мужчина на глазах у ребенка убил жену, а потом выстрелил в себя.