В Львовской области произошла авария с участием грузовика: Погибли два человека

Тела умерших удалось достать благодаря электрическому разжимателю

В Золочевском районе Львовской области в результате дорожно-транспортного происшествия погибли два человека. Об этом говорилось в Facebook Государственной службы чрезвычайных ситуаций области.

"17 октября в 07:45 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на трассе Львов-Тернополь в сек. Ясеновцы Золочевского района, случилось дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Lada Priora не справился с управлением и совершил столкновение с грузовым автомобилем DAF", - говорится в сообщении.

Так, в результате столкновения водитель и пассажир Lada Priora погибли на месте происшествия.

А спасатели с помощью электрического разжимателя деблокировали тела погибших из искореженных конструкций автомобиля.

Известно, что к ликвидации последствий аварии привлекли семь человек личного состава и две единицы спецтехники.

Сейчас устанавливаются причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

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Как сообщалось ранее, на Закарпатье патрульный пограничник и двое девушек ехали на Renault и столкнулись с эвакуатором, в результате чего четыре человека погибли.

Также многочисленные травмы получил 44-летний водитель эвакуатора.

Кроме этого, жительница Винницы, которая находилась в розыске, похитила в Одессе эвакуатор Mitsubishi и управляя им устроила ДТП с троллейбусом. Она разыскивалась как психически больная.