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Во Львовской области пенсионер жестоко убил собаку: Его взяли под арест на месяц

Фото из открытых источников

Мужчина привязал животное к скамейке и избил палкой до смерти

В селе Тершев Львовской области пенсионер Марьян Репецкий до смерти избил соседскую собаку. Суд решил взять мужчину под арест. Об этом сообщил ZAXID.NET.

Как отмечается, во время судебного заседания 16 сентября Репецкий признал свою вину и объяснил свой поступок тем, что на пса жаловалась его хозяйка.

А судья Старосамборского райсуда Юрий Пошивак, который рассматривал это дело, решил, что пенсионер искренне раскаивается в содеянном. Он учел это как смягчающее обстоятельство. Зато обстоятельств, которые бы отягчали вину мужчины, суд не увидел.

Репецкому назначили месяц ареста за жестокое обращение с животным. По украинскому законодательству, на этот приговор суда еще можно подать апелляцию.

Как известно, инцидент произошел 16 июня 2020 года. Мужчина пришел во двор своей односельчанки, где бегал рыже-белый пес, обвил его шею веревкой и потащил к поляне на территории села.

Там он привязал собаку к скамейке, после чего взял палку и забил животное до смерти.

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Напомним, что ранее в Запорожье пьяный мужчина душил и бил собаку. После чего пытался повесить ее на дерево. Его заметили и остановили неравнодушные прохожие.

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