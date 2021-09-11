В Львовской области мужчина задним ходом в собственном дворе переехал двухлетнюю дочь

Национальная полиция Львовской области

Ребенок умер до приезда врачей

В Львовской области Яворовского района мужчина задним ходом на собственном дворе переехал двухлетнюю дочь. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

Как отмечается, ребенок умер до приезда врачей.

"Трагедия произошла 10 сентября около 21:15 в одном из сел Яворовского района. Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Опель", 31-летний местный житель, двигаясь задним ходом в собственном дворе, совершил наезд на свою двухлетнюю дочь. От полученных травм ребенок скончался", - говорится в сообщении.

Известно, что следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовской области открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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Напомним, что ранее возле села Карпиловка на трассе "Киев-Харьков-Довжанский" произошла авария, в результате которой погиб один человек. Легковой автомобиль Audi столкнулся с грузовиком.

В результате ДТП водителя легкового автомобиля с телесными повреждениями госпитализировали в больницу, а 19-летний пассажир получил травмы, от которых скончался на месте происшествия.