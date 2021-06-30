В Луганской области задержали криминального авторитета из списка СНБО

Сейчас решается вопрос о его принудительной депортации

Согласно сообщению, 29 июня в ходе отработки оперативной информации правоохранители разоблачили трех граждан Грузии, один из которых является криминальным авторитетом.

Во время проверки установлено, что мужчина находится в санкционном списке согласно приложению №1 к решению СНБО от 14 мая 2021 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Сейчас решается вопрос о принудительной депортации этих лиц на Родину.

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Напомним, на днях криминального авторитета, неоднократно судимого гражданина Грузии Вато Кипиани принудительно возвращен в страну происхождения. Он был включен в санкционный список СНБО.