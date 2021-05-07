В Луганской области шахтеры объявили забастовку: Требуют выплатить долги по зарплате

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Горня начали страйк 5 мая

В среду, 5 мая, на шахте "Горная" в Луганской области началась забастовка. Ряд шахтеров выступили с требованием выплатить им долги по заработной плате. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Шахта "Горная" входит в состав государственного предприятия "Первомайскуголь". В среду в полицию Попасной поступило сообщение, что 14 шахтеров не поднимаются на поверхность из лавы, требуя выплаты задолженности по зарплате.

Следователи открыли уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 175 Уголовного кодекса Украины (невыплата заработной платы, стипендии, пенсии или других установленных законом выплат) для предоставления правовой оценки действиям руководства ОП "Горная" ГП "Первомайскуголь".

"В рамках уголовного производства следователи под процессуальным руководством прокуратуры проводятся неотложные следственные действия, в частности опрос родных и близких бастующих горняков и руководителей шахты", - отметили правоохранители.

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Напомним, в прошлом году сообщалось о забастовках работников шахт Волынской, Львовской и Донецкой областей, а также в трех городах Кировоградской области. Горняки отказались работать, пока не получат заработанных денег.

В результате этого, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль обещал, что правительство выплатит зарплаты шахтерам до конца 2020 года.

В свою очередь в Минэнерго разблокировали выплату зарплат шахтерам. Для этого выделили 3 млрд гривен.