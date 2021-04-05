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В Луганской области разрисовали памятник украинским добровольцам

Фото Facebook / Татьяна Погукай

На нем появилось упоминание о Ленине

На Луганщине в Лисичанске разрисовали памятник "Героям-добровольцам". Об этом сообщила руководительница Отдела коммуникации полиции Луганской области Татьяны Погукай в Facebook.

Как отмечается, вандалы повредили памятник, располагающийся на улице Красной, в районе Дворца культуры.

"Правоохранителями принимаются меры по установлению обстоятельств происшествия и лиц, которые причастны к его совершению", - отметила Погукай.

В частности, на памятнике появилась надпись белой краской - "Ленин".

Фото Facebook / Татьяна Погукай

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Напомним, ранее в Житомире мужчина повредил памятник Героям Небесной Сотни.

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