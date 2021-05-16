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В Луганской области НВФ проехались танком по кладбищу

По словам местных, это уже второй такой случай

В городе Перевальск на неподконтрольной части Луганской области представители так называемой "ЛНР" проехались на танке по местному кладбищу и разрушили часть могил. Об этом сообщает Новости Донбасса

Как отмечается, местные рассказали, что на кладбище в районе 5-й шахты с дороги "слетел" танк, но он не остановился, а проехал по захоронениях.

Люди возмущены таким поступком, ведь разрушено большое количество могил, разбиты памятники, вырваны с корнями деревья. 

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Также местные рассказали, что это не первый подобный случай. Такая же ситуация случилась в прошлом году, но тогда пострадало меньше могил. Жители обращались к "местной власти", но это не дало никаких результатов: никто не был наказан и ущерб людям не возместили.

Кроме этого, комментируя ситуацию в соцсетях, жители пишут, что "по улице страшно ходить", ведь военная техника передвигается по городским дорогам постоянно.

Ранее же был смертельный случай, когда на трассе дуло танка развернулось и попало во встречный гражданский автомобиль, тогда погиб мужчина.

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Напомним, ранее представители незаконных вооруженных формирований на Донбассе обстреляли из огнеметов населенный пункт Катериновка.

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