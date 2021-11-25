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В Луганской области отравились пятеро детей в школе-интернате

Информатор

Сейчас устанавливаются причины отравления детей в возрасте от 7 до 10 лет

В Луганской области пятерых несовершеннолетних воспитанников специализированной школы-интерната госпитализировали с пищевым отравлением. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Согласно сообщению, сегодня, 25 ноября, около 2 часов ночи пятерым воспитанникам Кременской специализированной школы-интерната стало плохо и поднялась температура тела. Воспитательница вызвала экстренную медицинскую помощь, которая госпитализировала детей в медицинское учреждение. Предварительные диагноз детей в возрасте от 7 до 10 лет - пищевое отравление.

Сейчас устанавливаются причины отравления детей.

Данная информация внесена в ЕРДР по ст. 325 Уголовного кодекса Украины (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений).

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Ранее сообщалось, что в Житомирской области в селе Девочки 11 учеников гимназии отравились бытовой химией, считая, что это сладости. Через некоторое время дети пожаловались на жжение во рту и ухудшение самочувствия.

По данному факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ее квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей.

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