В Луганской области оперативники спецслужбы попали под обстрел НВФ

Все члены оперативно-следственной группы остались в живых

В Луганской области в Трёхизбенке оперативники спецслужбы попали под обстрел незаконных вооруженных формирований. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины .

Согласно сообщению, офицеры собирали доказательства, подтверждающие вину НВФ в обстреле мирных населенных пунктов вдоль линии разграничения.

"Противник стрелял из запрещенных Минскими соглашениями крупнокалиберных минометов. Все члены оперативно-следственной группы СБУ остались в живых", - добавили в ведомстве.

Кроме того, противник применил артиллерию калибра 122 мм, которая попала в гражданские объекты и повредила жилые многоэтажные и частные дома жителей села Трёхизбенка.

По данному факту происшествия начато досудебное расследование в производстве по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (Террористический акт, причинивший тяжкие последствия).

Напомним, незаконные вооруженные формирования вчера, 8 сентября, вечером прибегли к очередному нарушению режима прекращения огня на Донбассе и обстреляли позиции украинских защитников, в результате чего ранения получили шестеро военных.