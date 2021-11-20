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В Луганской области ОБСЕ зафиксировала тяжелую вражескую технику

СММ ОБСЕ Фото из открытых источников

Среди нее танки и зенитные установки

На неподконтрольных украинскому правительству территориях Донбасса наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали размещение танков и зенитных установок незаконных вооруженных формирований. Об этом говорилось в отчете СММ ОБСЕ.

Как отмечается, по линиям отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения Специальная мониторинговая миссия зафиксировала 9 танков на полигонах в неподконтрольных правительству районах Луганской области.

При этом, шесть танков из них неустановленного типа заметил патруль ОБСЕ на полигоне близ н. п. Круглик. А еще три танка НВФ разместили на полигоне вблизи поселка Мирное недалеко от Луганска.

Также ОБСЕ отмечает признаки присутствия одной зенитной установки противника и одной траншейной машины возле жилого квартала в неподконтрольном районе Донецкой области.

В частности эту технику заметил беспилотник ОБСЕ вблизи жилого района н. п. Новогригорьевка.

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Напомним, что ранее на Донбассе беспилотники дальнего радиуса действия Миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе зафиксировали вооружение незаконных вооруженных формирований.

Кроме этого, было обнаружено две ББМ и одну радиорелейную станцию.

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