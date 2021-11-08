В Луганской области НВФ повредили газопровод: Возник высокий огненный факел

Без газоснабжения остались 773 абонента

Согласно сообщению, инцидент произошел вчера, 7 ноября, около 16:00 вблизи села Нижнее. Во время обстрела со стороны НВФ был поврежден распределительный газопровод высокого давления диаметром 100 мм, что привело к возникновению огненного факела высотой несколько метров.

"Оперативное перекрытие задвижек позволило ликвидировать огненный столб и избежать масштабного пожара. Без газоснабжения осталось 773 абонента - в с. Нижнее - 445 и в с. Крымское - 328", - рассказали в компании.

Сейчас проводится обследование газопровода и устанавливается степень его повреждения.

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Напомним, летом на газопроводе во временно неподконтрольном Луганске произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате инцидента от подачи природного газа были временно отключены 20 жилых домов и 21 коммунально-бытовой объект.