В Луганской области нетрезвый водитель сбил группу подростков, есть погибший

Одна из пострадавших находится в реанимации

В Сватовском районе Луганской области пьяный водитель повлек дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб подросток и еще трое получили тяжелые травмы. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции региона.

Согласно сообщению, инцидент произошел накануне поздно вечером в с. Мостки, на ул. Покровской, возле дома 58.

На месте правоохранители установили, что 34-летний житель с. Круглое в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле "Рено-Меган" совершил наезд на четырех подростков, которые живут с. Мостки. Дети шли по проезжей части дороги в попутном автомобилю направлении.

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Как отмечается, в результате ДТП от полученных телесных повреждений 14-летний парень погиб на месте. Еще трое подростков: 14-летний мальчик, 13-летняя и 15-летняя девочки госпитализированы в больницу с многочисленными переломами конечностей. Младшая из пострадавших сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии.

По факту начато уголовное производство по ст. 286-1 ч. 3 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения). Водителя-нарушителя задержали, после объявления ему подозрения следователи обратятся с ходатайством в суд об избрании меры пресечения.

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Напомним, недавно в Николаевской области случилась ДТП с участием двух подростков на мопеде и легкового автомобиля.