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В Луцке жестоко избили школьника: Били кулаками и ногами, друзья все снимали

Фото из открытых источников

Парень бил лежащего кулаками по голове и ногами по позвоночнику

В Луцке после уроков жестоко подрались школьники. Один из парней добивал лежащего кулаками по голове и ногами по позвоночнику. Соответствующее видео инцидента опубликовали в Telegram "Новости Луцка и Волыни. Конкурент".

"Драка была - участниками были ученики среднего звена. У мальчиков на бытовом уровне возник конфликт во время перерыва, а потом, когда они шли домой, вы уже видели, что произошло", – рассказал директор школы №16, где случился инцидент, Василий Троцкий.

По его словам, пострадавший мальчик обратился к медсестре и сказал, что упал. Признаков избиения она не увидела. Поэтому сейчас директор школы создал специальную комиссию по расследованию инцидента.

"Мы выяснили, что не было постоянных случаев давления и буллинга. Родители, конечно, осуждают такое поведение детей. Мама пострадавшего мальчика сказала, что претензий к обидчику ее сына не имеет, но хочет, чтобы мы во всем разобрались", – добавил глава учебного заведения.

Кроме того, из-за случаев злословия среди учеников, которые слышны на видео, также проведут соответствующую работу.

Предупреждение! Видео содержит кадры насилия и нецензурную брань

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Напомним, ранее в Днепре жестоко подрались две девочки. В частности, одна из них била другую ногами по лицу и таскала ее за волосы. За дракой наблюдали ребята, которые решили не участвовать в конфликте.

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