В Луцке ученикам во время онлайн-урока показывали видео со взрослым контентом

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Ролики с порно показывали ученикам 5 класса нескольких школ

В Луцке в нескольких учебных заведениях во время онлайн-урока транслировали видео со взрослым контентом. Об этом сообщает ТСН.

Согласно сообщению, ролики с порно показывали ученикам 5 класса. После этого к онлайн-уроку начали присоединяться посторонние люди, под никнеймами школьников, которые нецензурно ругались и громко смеялись.

В свою очередь, директор одной из школ проинформировал об инциденте киберполицию и департамент образования.

По словам программистов, может быть несколько версий произошедшего.

"Один вариант - какое-то шпионское программное обеспечение, то есть троян, который мог слить эту информацию в сеть. Или это сделал пользователь, который специально раздал эти учетные записи", – рассказал программист Андрей Божко.

Сейчас специалисты киберполиции продолжают расследовать произошедшее, а родители детей обеспокоены, ведь большинство учеников самостоятельно занимаются уроками, пока они на работе.

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Напомним, ранее в учебнике по украинскому языку за 10 класс ученики нашли ссылку, которая ведет на сайт со взрослым контентом. Линк был в учебнике издательства "Грамота", авторства Александра Авраменко. Его разместили в конце текста "Школьный дресс-код: нужна ли ученикам форма?".