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В Луцке таблетками отравилась 13-летняя школьница: Она в больнице

Фото из открытых источников

Девочка в тяжелом состоянии

В Луцке 13-летняя школьница наглоталась таблеток. Об этом говорится в сюжете ТСН

Как отмечается, семиклассница выпила горсть медпрепаратов нескольких видов перед уроками. Когда пришла в школу, то начала себя плохо чувствовать и обратилась за помощью к школьной медсестре. А из учебного заведения девочку забрала уже скорая. 

Сейчас девочка находится в реанимации. Ее состояние стабильно тяжелое. Сама школьница не помнит, сколько таблеток выпила сразу. Мать 13-летней девочки подозревает, что причиной такого поведения ребенка стали соцсети, в которых дети сегодня проводят большинство своего времени. 

При этом добавляется, что за последнюю неделю на Волыни это уже третий случай попытки самоубийства среди детей. 

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Ранее сообщалось, что в Донецкой области 15-летняя девочка отравилась таблетками. Таким образом подросток хотела пропустить уроки в школе, однако оказалась на больничной койке.

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