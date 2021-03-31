В Луцке мужчина размахивал оружием и угрожал убить компанию студентов

Национальная полиция Волынской области

За это ему грозит до 2 лет лишения свободы

В Луцке мужчина угрожал студентам расправой, размахивая перед компанией оружием. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции Волынской области.

"Вчера, около 20 часов, в полицию обратился 19-летний студент и сообщил об угрозах неизвестного в сторону его компании. Юноши находились на прилегающей территории возле общежития, когда злоумышленник подошел к ним, достал предмет, внешне похожий на пистолет и угрожал убить. Напуганные ребята восприняли угрозы применения оружия как реальные и поэтому известили об этом правоохранителей", - говорится в сообщении.

Как отмечается, правонарушителя обнаружили неподалеку от места событий, однако он пытался скрыться.

При этом добавляется, что у мужчины также были явные признаки алкогольного опьянения. А во время обыска у него обнаружили предмет, похожий на пистолет и газовый баллончик.

Органом досудебного расследования сведения внесли в Единый реестр досудебных расследований, предварительная квалификация уголовного правонарушения – ч. 1 ст. 129 УК Украины (Угроза убийством, если имелись реальные основания опасаться осуществления этой угрозы). За содеянное ему грозит до двух лет ограничения свободы. Продолжается досудебное расследование.

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