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В Лос-Анджелесе скончался старейший актер в мире Норман Ллойд

Норман Ллойд Фото из открытых источников

Ему было 106 лет

В Лос-Анджелесе не стало старейшего действующего актера мира американца Нормана Ллойда. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, сердце мужчины перестало биться на 107-м году жизни в его родном доме. 

Актерская карьера Ллойда началась еще в 30-х годах ХХ века и продолжалась до последнего его вздоха. В частности, при жизни он снялся в более 60 фильмах и телешоу. Мир знает его благодаря ролям в фильмах "Диверсант" и "Завороженный" режиссера Альфреда Хичкока. Кроме этого, славу выдающегося актера Ллойд получил и благодаря ленте Чарли Чаплина "Огни рампы". 

В 60-летнем возрасте актер снялся в медицинской драме телеканала NBC "Сент-Элсвер" и сыграл там медика. За свою жизнь он получил премию Венецианского кинофестиваля (1985 год) и дважды номинировался на получение телевизионной премии Эмми (1970 и 1974 годы).

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Напомним, 22 апреля ушла из жизни "королева экзотических танцоров", американская звезда бурлеска и киноактриса Темпест Сторм, которая имела романтические отношения с легендарным певцом Элвисом Пресли.

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