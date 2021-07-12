В Лондоне на финале Евро-2020 произошли столкновения: Пострадали 19 полицейских

REUTERS

В то же время, в течение дня финала Евро-2020 были арестованы 49 человек

В Лондоне в результате столкновений на финальном матче Евро-2020 между полицейскими и футбольными болельщиками, 19 офицеров получили травмы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на полицию Лондона.

Согласно сообщению, столкновения произошли между болельщиками, а также фанатами с полицией.

"Неутешительно, что 19 офицеров получили травмы во время столкновений с неуправляемой толпой", - отметили правоохранители.

По словам представителей британской полиции, в течение дня финала Евро-2020 были арестованы 49 человек.

Также добавили, что офицеры охраняли порядок в городе всю ночь, и поблагодарили болельщиков, которые вели себя должным образом.

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Напомним, победителем финала чемпионата Европы по футболу стала сборная Италии, которая в серии пенальти обыграла Англию со счетом 3:2. Это второй титул чемпионов Европы в Италии. Впервые триумф итальянцы праздновали в далеком 1968-м году.