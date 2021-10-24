В лесу Херсонской области нашли тело повешенного полицейского

Следов насильственной смерти не было обнаружено

В лесу Херсонской области нашли повешенным сотрудника Управления патрульной полиции. Об этом сообщила пресс-служба Национальной областной полиции.

Как отмечается, тело правоохранителя обнаружил 59-летний мужчина, который прогуливался по лесной местности.

Также правоохранители установили, что погибшим оказался 32-летний сотрудник патрульной полиции в Херсонской области. После чего на место срочно выехали руководство областного главка полиции, Управление патрульной полиции и представители управления внутренней безопасности.

"В ходе осмотра тела следов насильственной смерти не обнаружено. Сейчас открыто уголовное производство, в рамках которого проводятся необходимые экспертизы и другие следственные действия для установления обстоятельств смерти патрульного полицейского", - подчеркнула пресс-служба.

Кроме этого, правоохранители оповестили Государственное бюро расследований об инциденте.

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Напомним, что ранее в Полтавской области возбудили уголовное производство по заявлению о изнасиловании женщины полицейским.

Сообщалось, что 12 октября около 8 часов утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое человек. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая - местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном.