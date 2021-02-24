В лесополосе на Донбассе обнаружили останки украинского военного

Фото из открытых источников

Погибшего обнаружили в лесополосе вблизи Счастья Луганской области

Эксперты идентифицировали останки украинского военного Сергея Сорочинского, который по предварительным выводам подорвался на Донбассе. Об этом сообщила пресс-служба Винницкой ОГА.

В частности, погибшего обнаружили в лесополосе вблизи Счастья Луганской области. Когда именно он умер не отмечается.

"Согласно справке судебно-медицинской экспертизы, тело имеет повреждения, характерные для минно-взрывной травмы. Обстоятельства гибели военнослужащего уточняются", - говорится в сообщении.

Сергей Сорочинский родился в 1984 году в селе Будьки Винницкой области. Пошел на военную службу по контракту в 2018 году. У мужчины остались двое детей и жена.

Новости по теме: Обострение на Донбассе: НВФ в течение суток 20 раз нарушили перемирие

Напомним, недавно в Луганской области незаконные вооруженные формирования открыли огонь по Хутору Вольному, в результате чего погиб мирный житель.