В квартире жителя Кривого Рога обнаружили майнинговую ферму криптовалюты

Фото из открытых источников

Она состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания

В Кривом Роге обнаружили майнинговую ферму криптовалюти, которую устроил в своей квартире 32-летний местный житель. Об этом сообщила пресс-служба полиции Днепропетровской области в Facebook.

Как отмечается, во время обыска в квартире в Центрально-Городском районе правоохранители обнаружили криптоферму, которая состояла из видеокарт, материнских плат и блоков питания.

"Счетчик электрической энергии в момент обыска находился в рабочем состоянии и был подключен к электросети. Для уменьшения расходов горожанин с помощью большого магнита блокировал работу счетчика", - говорится в сообщении.

Изъятые вещи направлены на экспертизу. Сумма нанесенного ущерба устанавливается.

Также по данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 188-1 Уголовного кодекса Украины (похищение электрической энергии путем ее самовольного использования без приборов учета).

Кроме этого, преступнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет.

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