В курортном Бердянске отдыхающие подрались из-за медуз. Видео
Конфликт возник из-за того, что одна компания выбрасывала на берег медуз, а другая - встала на их защиту
В курортном Бердянске отдыхающие на море подрались из-за спора, нужно ли выбрасывать медуз на берег. Видео драки опубликовало издание Новости Бердянска.
По словам очевидцев, конфликт возник из-за того, что одна компания отдыхающих выбрасывала на берег медуз, а другая - встала на их защиту.
Перепалка быстро переросла в массовую драку. Отдыхающие были настроены решительно, людей оттаскивали друг от друга, но те все равно возвращались к драке.
Известно, что нашествие медуз на побережье Азовского моря принесло туристам немало неудобств. Некоторые отдыхающие старались избегать морских обитателей, однако другие искали методы решения проблемы.
Ранее сообщалось, что из-за изменение экологических условий Азовское море вновь заполонили крупные медузы. В частности, с пляжа в селе Урзуф Донецкой области их вывозили трактором, а тем временем в Бердянске для защиты от морских жителей установили крупнейшую на Азовском море барьерную сеть.