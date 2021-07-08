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В Крыму заявили, что масштабные ливни "решили" проблемы с водой на полуострове

Фото из открытых источников

Теперь "власть" будет ремонтировать очистные сооружения и канализацию

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что после масштабных дождей и потопов все водохранилища Крыма наполнились, а запаса воды хватит на следующие два года. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24", сообщает hromadske

"Учитывая острый дефицит воды, теперь у нас запас воды на этот год и еще на переходный есть полностью", - отметил российский чиновник. 

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Он также рассказал, что "власти" полуострова начинают работы по обновлению очистных сооружений и дождевой канализации.

"У нас проблемы с очисткой вод, и президент не просто так сказал и дал мне прямое поручение проконтролировать очистные сооружения Черноморского побережья Кавказа и Крыма", - заявил вице-премьер РФ.

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Напомним, с середины июня в Крыму начались мощные ливни. В частности 18 июня в Ялте произошел потоп. Непогода была такой мощной, что было объявлена эвакуация людей

Позже в Ялте, где несколько дней не утихали ливни, запретили купаться на городских пляжах, поскольку из-за непогоды огромное количество мусора попало в Черное море.

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