В Крыму затопило трассу, которая ведет к "Крымскому мосту"
Так называемые власти Крыма объяснили подтопление "обильными осадками"
12 августа по трассе "Таврида" в аннексированном Крыму затруднено движение из-за подтопление организован объезд. Соответствующие видео опубликовали пользователи соцсетей.
Так называемые власти Крыма объяснили подтопление "обильными осадками".
Объезд организовали по направлению село Ленино-село Ильичева.
Там объявили штормовое предупреждение на два дня – 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.
Так называемая федеральная трасса "Таврида" идет от "крымского моста" на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь. Ее построили после аннексии полуострова.
Трасса (с) Таврида— RoksolanaКрымUA (@RoksolanaKrim) August 12, 2021
нау
Сделано Ротенбергом с любовью к деньгам дорогих россиян. pic.twitter.com/EgWCeKAd8u
Трасса Таврида♀️ pic.twitter.com/tfGQUEoRKo— Nata-Lia (@hnv_NaTa) August 12, 2021
Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека.