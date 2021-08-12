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В Крыму затопило трассу, которая ведет к "Крымскому мосту"

Фото из открытых источников

Так называемые власти Крыма объяснили подтопление "обильными осадками"

12 августа по трассе "Таврида" в аннексированном Крыму затруднено движение из-за подтопление организован объезд. Соответствующие видео опубликовали пользователи соцсетей.

Так называемые власти Крыма объяснили подтопление "обильными осадками".

Объезд организовали по направлению село Ленино-село Ильичева.

Там объявили штормовое предупреждение на два дня – 13 и 14 августа из-за прогноза об ухудшении погодных условий на востоке полуострова.

Так называемая федеральная трасса "Таврида" идет от "крымского моста" на востоке полуострова через центральный Крым в Севастополь. Ее построили после аннексии полуострова.

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Ранее сообщалось, что в результате сильных дождей и вызванных ими наводнений в Германии по последним данным погибли 133 человека.

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