В Крыму задержали двух украинцев: Они возлагали цветы к памятнику Шевченко

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Одного из них обвиняют в незаконном изготовлении оружия

Федеральная служба безопасности России в оккупированном Крыму задержала двух украинцев, принявших участие в возложении цветов к памятнику Тарасу Шевченко. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как отмечается, 10 марта на Ангарском перевале российские силовики перехватили жительницу Алушты Елизавету Павленко и уроженца Кривого Рога Владислава Есипенко. Женщину отвезли домой, где в течение 8 часов проводили обыски. У нее изъяли технику и личные вещи. По состоянию на утро 12 марта, она находилась дома.

При этом добавляется, что Есипенко правоохранители увезли в неизвестном направлении. Только сегодня стало известно, что он находится в изоляторе временного содержания Симферополя. По словам жены мужчины, ему инкриминируют незаконное изготовление оружия. Санкция статьи, по которой подозревают Есипенко, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Его арестовали до 11 мая.

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Ранее сообщалось, что в ООН продолжают поступать жалобы на российские спецслужбы во временно оккупированном Крыму из-за применения ими пыток. Таким образом силовики "выбивают" признания в преступлениях.