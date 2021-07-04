В Крыму возобновились сильные ливни: Ялту затапливает, есть погибший

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В окрестностях Ялты подтоплены частные дома

В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном граде. Об этом сообщает Крыминформ.

Издания сообщают, что в некоторых курортных городах полуострова уже затопило набережные.

По словам представителя оккупационных властей Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.

Также в Байдарской долине вышла из берегов река Бага.

В селе Куйбышево Бахчисарайского района уже подтоплено около 50 домовладений.

Кроме того, дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте.

По данным росСМИ, один человек погибла вследствие непогоды в Крыму 4 июля.

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Напомним, из-за сильных дождей 18 июня в Ялте произошел потоп. Непогода была такой мощной, что было объявлена эвакуация людей.