В Крыму возобновились сильные ливни: Ялту затапливает, есть погибший
В окрестностях Ялты подтоплены частные дома
В Крыму в воскресенье начались сильные дожди, синоптики предупреждают о возможном граде. Об этом сообщает Крыминформ.
Издания сообщают, что в некоторых курортных городах полуострова уже затопило набережные.
По словам представителя оккупационных властей Бахчисарайского района Людмилы Пучковой, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка.
Также в Байдарской долине вышла из берегов река Бага.
В селе Куйбышево Бахчисарайского района уже подтоплено около 50 домовладений.
Кроме того, дождь привел к новым локальным подтоплениям в Ялте.
По данным росСМИ, один человек погибла вследствие непогоды в Крыму 4 июля.
Новости по теме: В Ялте затопило крокодиляриум: около 70 животных вырвались на волю
Напомним, из-за сильных дождей 18 июня в Ялте произошел потоп. Непогода была такой мощной, что было объявлена эвакуация людей.