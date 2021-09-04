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В Крыму возле здания ФСБ РФ задержали более 40 человек

АР Крым Фото из открытых источников

Они пытались узнать местонахождение пяти пропавших крымских татар

Во временно оккупированном Крыму в городе Симферополь у здания ФСБ задержали более 40 человек, пытавшихся узнать местонахождение пяти пропавших крымских татар. Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

"У здания ФСБ на улице Франко в Симферополе задержали 40 человек. Среди них как мужчины, так и женщины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, были задержаны двое гражданских журналистов - Айдера Кадырова и Нури Абдурашитова, что работают на "Крымскую солидарность" и издание Грани.ру.

По словам главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, среди задержанных - председатель Центральной избирательной комиссии Курултая крымскотатарского народа и член Меджлиса Леммар Юнусов.

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Ранее сообщалось, что в Крыму после обыска помещения первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, российские силовики вывезли его в неизвестном направлении на синем Фольксвагене без номеров.

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