В Крыму украинца приговорили к 12 годам колонии якобы за шпионаж
Константина Ширинга задержали еще 15 апреля 2020 года
Во временно оккупированном Крыму подконтрольный России Верховный суд приговорил до 12 лет колонии 61-летнего украинца Константина Ширинга. Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".
Как отмечается, мужчину задержали 15 апреля 2020 года. Тогда ФСБ РФ сообщили о задержании участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны" Татьяна Кузьменко. Она якобы передала Ширингу сведения о численности состава полка и информацию о ракетном вооружении. Мужчина, по данным "следствия", отправил информацию Минобороны Украины.
По словам адвоката гражданина Украины, заседание суда проходило в закрытом режиме. Прокурор просил наказание в виде 14 лет заключения, а защита требовала оправдать мужчину. Сам Ширинг уверял, что на него свели клевету.
В представительстве президента Украины в АР Крым назвали задержание незаконным преследованием.
Напомним, ранее в российском городе Тула задержали гражданина Украины и обвиняют его в сборе сведений, составляющие государственную тайну.