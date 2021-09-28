В Крыму сотрудники ФСБ ворвались в квартиру матери украинского добровольца

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова Facebook/Людмила Денисова

После трехчасового обыска силовики отвезли женщину в "следственное управление"

В Крыму сотрудники Федеральной службы безопасности России рано утром 28 сентября ворвались в квартиру гражданки Украины, матери украинского добровольца Станислава Краснова. Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

По ее словам, после трехчасового обыска силовики отвезли женщину в "следственное управление".

"Силовики нагрянули к 74-летней женщине около шести утра и выломав дверь в квартиру устроили несанкционированный обыск. Он длился около трех часов. В результате действий сотрудников ФСБ в доме остался беспорядок, сломанная мебель и повреждены личные вещи", - говорится в сообщении.

А после обыска мать украинского добровольца и общественного активиста Станислава Краснова силовики доставили в следственное управление ФСБ. Там женщину продержали несколько часов.

Кроме этого, Денисова потребовала от генпрокурора Российской Федерации немедленно провести проверку действий сотрудников, которые незаконно проникли в квартиру женщины и затем ее задержали.

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Как сообщалось ранее, во временно оккупированном Крыму после допроса в Федеральной Службе безопасности (ФСБ) отпустили бывшего члена Меджлиса крымскотатарского народа по Симферопольскому району Эльдара Минситова. Его допросили следователи ФСБ, после этого он вернулся в свой дом в поселке городского типа Молодежное в Крыму.