В Крыму со времени оккупации обнаружили 43 случая насильственных исчезновений, - ООН

АР Крым Фото из открытых источников

Пропавшими без вести остаются 11 человек

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с начала аннексии Крыма Россией задокументировало 43 случая насильственного исчезновения людей на полуострове. Об этом говорится в информационной справке Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине.

Как отмечается, первый задокументированный случай насильственного исчезновения имел место 3 марта 2014 года, а самый последний по времени – 23 мая 2018 года. Такие случаи в основном совершались в форме похищения.

Известно, что из всех 43 жертв 39 являются мужчинами, а четыре - это женщины. Пропавшими без вести остаются 11 человек (все – мужчины), еще один мужчина находится под стражей.

"Насильственные исчезновения совершались, вероятно, вооруженными группами, такими как самооборона Крыма и казацкими группами; представителями Федеральной службы безопасности Российской Федерации; другими правоохранительными органами, в частности полицией Крыма", - отметили в ООН.

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Кроме этого, похитители применяли пытки и жестокое обращение с целью заставить жертв дать показания против самих себя или свидетельствовать против других, а также в качестве мести за их политическую позицию или связь с политическими организациями.

В УВКПЧ отметили, что ни одно лицо не было привлечено к ответственности в связи с какими-либо из насильственных исчезновений, а также за случаи пыток и жестокого обращения.

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Напомним, недавно Севастопольский городской суд признал виновной в "госизмене" и назначил 12 лет колонии пенсионерке, которая передавала "секретные сведения разведке Министерства обороны Украины".