В Крыму силовики вывезли в неизвестном направлении замглаву Меджлиса

Первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял Facebook Людмила Денисова

Накануне происшествия в его офис пришли с обысками

В Крыму после обыска помещения первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла, российские силовики вывезли его в неизвестном направлении. Об этом сообщила Крымская правозащитная группа в Facebook.

Как отмечается, на синем Фольксвагене без номеров силовики РФ вывезли из дома Наримана Джеляла. О местонахождении не сообщают.

По словам представителя президента в Автономной Республике Крым Антона Кориневича, утром в Крыму до первого заместителя председателя Меджлиса крымскотатарского народа Наримана Джеляла пришли с обысками. Несколько минут спустя его вывезли на авто в неизвестном направлении.

Также он добавил, что Джелял награжден орденом "За заслуги" III степени.

Кроме этого, в ночь на субботу в селе Первомайское Симферопольского района, где расположен дом Джелялова, прошли также другие обыски якобы в связи со взрывом в селе Перевальное Симферопольского района.

После обысков задержали еще двух крымских татар - Эльдара Одаманова и Азиза Ахтемова.

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Напомним, что ранее сотрудники ФСБ РФ похитили жителя временно оккупированного Крыма Эльдара Одаманова после обысков в его доме в Симферополе. Его связали со взрывом в селе Перевальное в Крыму.