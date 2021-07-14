В Крыму штамм коронавируса "Дельта" признан доминирующим

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За прошедшие сутки коронавирус выявили у 375 человек, что является абсолютным рекордом с начала наблюдений

В аннексированном Крыму и Севастополе за прошедшие сутки выявили 375 новых случаев заражения коронавирусом, что является абсолютным рекордом с начала наблюдений. За неделю COVID-19 заразились 2490 человек, это тоже новый антирекорд. При этом в регионе признан наиболее распространённым штамм коронавируса "Дельта". Об этом рассказала глава отделения Роспотребнадзора по Крыму Наталья Пеньковская, передает crimea-news.

"Крым и Севастополь вошли в число тех регионов, где доминирующие значение имеет циркулирующий вирус индийского штамма "Дельта", - заявила Пеньковская.

Кроме того, она рассказала, что индийский штамм имеет более короткий инкубационный период, 5-6 дней. До этого говорилось о гораздо более длинном периоде инкубации коронавируса - 14 дней.

При этом на аннексированном полуострове зафиксировали антирекорд по количеству новых случаев коронавируса - 2490 случаев заражения за неделю, также обновился суточный рекорд - 375 новых подтвержденных случаев коронавируса (предыдущий антирекорд был зафиксирован 11 июля - 368 новых случаев).

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"С 1 августа все учреждения, которые работают с круглосуточным пребыванием – это учреждения социального обслуживания, дома-интернаты. Если у них персонал не привит на 95%, то они переходят в закрытый режим работы. Это же касается летних оздоровительных лагерей", - сообщила Пеньковская.

Напомним, накануне украинский омбудсмен Людмила Денисова заявила, что в следственном изоляторе города Симферополь во временно оккупированном Крыму произошла вспышка коронавирусной инфекции. Именно там содержат украинских политзаключенных.