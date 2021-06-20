В Крыму произошла вспышка коронавируса в детском лагере "Артек"

Детский лагерь "Артек" в Крыму Фото из открытых источников

Заболевание обнаружили у шести детей. У всех болезнь протекает в легкой форме

Во временно оккупированном Крыму произошла вспышка коронавирусной болезни COVID-19 среди детей в лагере "Артек". Об этом сообщает Крыминформ.

"Коронавирус подтвержден у шести детей в "Артеке" - их перевели в инфекционную больницу. Контактных направили в обсерватор.

Лагерь продолжает работать в обычном режиме, Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле", - говорится в сообщении.

По словам так называемого "заместителя главы Минздрава Крыма" Антона Лясковского, в лагере обнаружили единичные случаи заболевания коронавирусом. При этом он добавил, что болезнь протекает в легкой форме, и ни у одного ребенка не диагностировали пневмонию.

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Напомним, в начале июня в Одесской области в детском санатории отравились 30 детей в возрасте до 15 лет. Они жаловались на боль в животе, тошноту, общую слабость, рвоту, понос, повышение температуры тела в пределах 37,5-39 градусов.

Среди больных было 17 детей со средним течением болезни, шестеро были госпитализированы.